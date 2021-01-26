Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Краснодаре два человека погибли при обрушении башенного крана

26.1.2021 21:06

Фото: vk.com



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели людей в результате падения башенного крана в Краснодаре.



Личность жертв ЧП установлена, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.



Как стало известно, в результате аварии погибли крановщица и директор компании-подрядчика, оказавшийся рядом с повредившейся строительной техники. Жертвами ЧП стали мужчина и женщина, 1952 и 1966 г.р. соответственно.



Региональное СУ СКР по итогам проверки приняло решение о возбуждении уголовного дела. Как пояснили в ведомстве, речь идет о ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности).



Смертельный инцидент случился накануне, 25 января, на стройплощадке, расположенной по Первому Лиговскому проезду, где в вечернее время внезапно разрушилась одна из секций башенного крана. В результате строительный кран переломился и рухнул.



Сотрудники СКР в рамках начатого расследования изъяли различную проектную и техническую документацию, связанную с процессом эксплуатации крана. Обстоятельства трагического происшествия выясняются.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 131

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