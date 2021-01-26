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В Тунисе протестующие пытаются штурмовать парламент


26.1.2021 20:10
В Тунисе протестующие пытаются штурмовать парламентФото: sb.by

Участники протестных акций, которые не прекращаются в Тунисе уже десятый день, попытались штурмовать здание парламента страны, передает Al Hadath.

Правоохранительные органы продолжают блокировать митингующих.

Как стало известно, сотрудники силовых структур уже перекрыли большую часть улиц, ведущих к тунисскому парламенту. Однако манифестанты не прекращают попытки прорваться к зданию. Они требуют от властей прекратить репрессии и освободить всех, кто ранее был задержан во время акций протеста.

В ходе манифестаций, которые не утихают в Тунисе уже десятый день, полицейские задержали свыше 1,2 тыс. человек. По данным правозащитников, около трети от этого количества - подростки, еще не достигшие совершеннолетия.

Как заявил ранее вице-председатель Тунисской лиги по правам человека Бассем Трифи, среди тех, кого доставляли в полицию, было очень мало вандалов. Большинство задержанных - мирные протестующие, подчеркивалось в сообщении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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