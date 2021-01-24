Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экс-глава подразделения УФСКН по Москве задержан за наркоторговлю

19:02

Фото: tvzvezda.ru



В Ивановской области задержали экс-главу одного из подразделений УФСКН по Москве, передают российские СМИ.



Известно, что зелье наркодельцы развозили на автомобиле с мигалкой.



За создание нарколабораторий, в которых в качестве рабов трудились мигранты, задержан экс-глава одного из подразделений УФСКН по Москве и Подмосковью. Со ссылкой на региональное управление ФСБ отмечается, что подозреваемый был взят под стражу на территории Ивановской области.



В сообщении спецслужбы указано, что в целях распространения наркотиков злоумышленники использовали "автомобиль со спецсигналами", а также форму со знаками различия органов ФСБ. Иностранные граждане, работавшие на подпольном производстве зелья, удерживались там силой. Установлено, что преступники угрожали им физической расправой.



В рамках этого дела в общей сложности было задержано шестнадцать человек, включая главарей и членов ячеек криминального сообщества, которые действовали в столице и других регионах РФ, в частности, Владимирской области и Кабардино-Балкарии. Уточняется, что в числе фигурантов оказался один из руководителей органа местного самоуправления Ивановской области.



К настоящему времени суд уже вынес решение о взятии под стражу четырнадцати подозреваемых, двое фигурантов будут пока находиться под домашним арестом.



Известно также, что силовиками было изъято свыше 59 кг зелья и более 10 т раствора, предназначенного для синтеза запрещенных веществ, а также большое количество разнообразных реактивов.



В случае, если суд признает вину задержанных, им может грозить суровое наказание, вплоть до лишения свободы на пожизненный срок.



Автор: Злата Богатова

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