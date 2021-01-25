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Белый дом призвал освободить Навального и задержанных на несогласованных акциях
25.1.2021 23:08
Фото: vk.com
Белый дом обратился к властям РФ с призывом освободить Алексея Навального и участников несогласованных акций, которые были задержаны в минувшую субботу, 23 января.
С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как подчеркнула Джен Псаки, ранее назначенная пресс-секретарем нового американского президента Джо Байдена, руководство Соединенных Штатов призывает Москву "освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав". Кроме того, по мнению Вашингтона, следует "немедленно и без условий" выпустить на свободу оппозиционера Алексея Навального.
В ходе общения с журналистами Псаки зачитала дословное заявление госдепартамента, передает РИА Новости.
Ранее в российском МИД отреагировали на комментарии со стороны зарубежных политиков в связи с задержанием Навального. Отечественные дипломаты призвали их с уважением относиться к международному праву, а также заниматься решением проблем, которые наблюдаются в их государствах.
Как подчеркивал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, подобные высказывания представителей Запада, относящиеся к этой теме, делаются словно "под копирку". Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское руководство не собирается прислушиваться к заявлениям из-за рубежа, которые связаны с арестом Навального.
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