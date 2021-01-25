Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белый дом призвал освободить Навального и задержанных на несогласованных акциях

25.1.2021 23:08

Фото: vk.com



Белый дом обратился к властям РФ с призывом освободить Алексея Навального и участников несогласованных акций, которые были задержаны в минувшую субботу, 23 января.



С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Как подчеркнула Джен Псаки, ранее назначенная пресс-секретарем нового американского президента Джо Байдена, руководство Соединенных Штатов призывает Москву "освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав". Кроме того, по мнению Вашингтона, следует "немедленно и без условий" выпустить на свободу оппозиционера Алексея Навального.



В ходе общения с журналистами Псаки зачитала дословное заявление госдепартамента, передает РИА Новости.



Ранее в российском МИД отреагировали на комментарии со стороны зарубежных политиков в связи с задержанием Навального. Отечественные дипломаты призвали их с уважением относиться к международному праву, а также заниматься решением проблем, которые наблюдаются в их государствах.



Как подчеркивал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, подобные высказывания представителей Запада, относящиеся к этой теме, делаются словно "под копирку". Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что российское руководство не собирается прислушиваться к заявлениям из-за рубежа, которые связаны с арестом Навального.



Автор: Злата Богатова

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