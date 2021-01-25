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Мясников оправдал силовика, пнувшего женщину в живот
25.1.2021 22:24
Фото: kinorebus.ru
В поддержку силовика, ударившего женщину ногой в живот, выступил доктор и телеведущий Александр Мясников.
Прокомментировав резонансный случай в Петербурге, он назвав пострадавшую женщину "объектом, препятствующим выполнению задачи".
На эту тему Александр Мясников высказался в своем Telegram-канале. В частности, он написал о том, что у сотрудника правоохранительных органов имеется "рефлекс, наработанный годами". Пострадавшую петербурженку врач при этом назвал "объектом, препятствующим выполнению задачи".
По словам Мясникова, женщина бросилась силовикам под ноги, когда они находились при исполнении и вели задержанного. Поэтому действия омоновца были вполне объяснимы и оправданы, заявил врач. Он отметил, что "женщины — там, в мирной жизни". В момент, когда произошло ЧП, речь шла о том, что все, кто мешал силовикам выполнять поставленные перед ними задачи, являются потенциальными противниками.
Ранее в Сети и средствах массовой информации широко распространились видеокадры, на которых был запечатлен инцидент, случившийся во время несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Навального. Судя по этой записи, женщина пыталась обратиться к силовикам, которые задержали молодого человека. В тот момент один из мужчин в форме нанес ей в живот ногой удар такой силы, что она упала на асфальт и получила серьезную травму головы.
Позднее сотрудник полиции принес пострадавшей женщине извинения и подарил букет. По его словам, из-за запотевшего забрала он не видел, кого ударил. Кроме того, за несколько минут до инцидента его "залили газом".
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