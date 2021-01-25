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В водах Дании приступили к укладке «Северного потока — 2»
25.1.2021 08:27
Фото: xoroshiy.ru
Судно "Фортуна" приступает к прокладке труб газопровода "Северный поток — 2" на участке строительства в водном пространстве Дании.
О возобновлении строительных работ передает ТАСС.
Со ссылкой на представителей оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщается, судно "Фортуна" сейчас осуществляет укладку труб в соответствии с согласованиями, которые ранее были оформлены с руководством Дании.
Ранее в Европарламенте потребовали остановки строительства "Северного потока — 2" в связи с арестом в Москве Алексея Навального. В Брюсселе также настаивают на введении санкций в отношении лиц, которые ответственны за случившееся.
Алексей Навальный, в конце 2020 года объявленный в РФ розыск из-за нарушения условий наказания по т.н. делу "Ив Роше", был задержан в минувшее воскресенье, как только возвратился в РФ из Берлина. Позже Химкинский суд Москвы на выездном заседании принял решение об аресте на 30 суток, вплоть до 15 февраля.
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