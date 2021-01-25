Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ученые выяснили, почему кошки любят котовник

25.1.2021 07:11

Фото: twit.su



Кошки едят котовник, также известный как кошачья мята, чтобы отпугивать комаров, утверждают японские ученые.



По мнению специалистов, в листьях этого растения содержатся вещества, способные защитить от различных кровососущих насекомых.



Как считают японские исследователи, листья кошачьей мяты (Nepeta mussinii) и актинидий (Actinidia polygama) привлекают животных не только из-за приятных ощущений, но и из-за веществ, способных эффективно отпугивать насекомых. Отчет биологов опубликован в научном журнале Science Advances, передает ТАСС. Специалисты уточняют, что речь идет о соединениях, которые относятся к классу терпенов и оказывают практически наркотическое влияние на кошек.



Ранее считалось, что повышенный интерес кошек к этому растению обусловлен случайной схожестью структурного строения молекул с половыми феромонами животных. Однако около десяти лет назад было установлено, что одно из таких соединений - непетолактон - отпугивает тараканов и некоторых других насекомых.



Ученые решили проследить, как кошки будут реагировать на экстракты различных органических молекул из мякоти японских актинидий. В результате выяснилось, что влечение кошек к этому растению обусловлено прежде всего именно непеталактолом. Действие этого соединения распространялось также на тигров, ягуаров и других крупных диких кошек.



По данным ученых, даже если блокировать работу рецепторов, с которыми связывается это вещество, у домашних кошек, они все равно очень интересовались актинидиями. Исследователи предположили, что действия животные могли быть связаны с желанием отпугнуть комаров и других кровососущих насекомых.



Проверяя свои предположения при помощи бумажных салфеток, на которые был нанесен экстракт непеталактола, ученые пришли к выводу, что после контакта с источниками феромона насекомые вдвое реже досаждали кошкам. Теперь исследователи собираются выделить ген, отвечающий за запуск подобной программы поведения. Японские биологи рассчитывают, что это поможет выяснить, почему насекомых таким образом отпугивают лишь кошки, а не все животные.



Ранее британские исследователи пришли к выводу, что кошки способны положительно влиять на трудовую деятельность своих хозяев, работающих в удаленном режиме. По мнению ученых, питомцы помогают поднять настроение и справиться со стрессом.



Автор: Злата Богатова

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