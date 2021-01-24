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В Пакистане одобрено использование вакцины «Спутник V»
24.1.2021 15:02
Фото: wildrome.ru
Власти Пакистана официально одобрили к применению созданную в России вакцину от коронавируса "Спутник V".
Как пишут зарубежные СМИ со ссылкой на правительство страны, речь идет об использовании препарата в экстренных случаях.
Разрешение на применение вакцины "Спутник V", которая была создана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), оформлено регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap).
Уже известно, что за импорт и распространение отечественного препарата на территории Пакистана будет отвечать местная фармацевтическая компания AGP.
На текущий момент разработанная в РФ вакцина от коронавируса "Спутник V" уже была официально одобрена к использованию властями двенадцати государств, в том числе, Алжира, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Венесуэлы, ОАЭ и Туркмении.
РРанее Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности "ЭпиВакКороны", которая была создана научным центром "Вектор" федеральной службы.
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