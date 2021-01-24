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На северо-востоке Мексики найдены тела 19 человек


24.1.2021 12:14
На северо-востоке Мексики найдены тела 19 человекФото: navegandodelpasadoalfuturo.net

Правоохранительные органы Мексики приступили к расследованию массового убийства, жертвами которого стали девятнадцать человек.

Обгоревшие останки погибших людей были найдены на границе штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон на северо-востоке страны.

По данным полиции, на телах погибших людей имеются явные признаки криминальной смерти. Как сообщает Milenio со ссылкой на источники в правоохранительных органах, приоритетной сейчас является версия об очередном столкновении между членами двух преступных группировок. К расследованию подключилась прокуратура, отметили в полиции.

В конце прошлого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор был вынужден признать, что в течение двух лет власти не могли обуздать волну организованной преступности. Правоохранители продолжают находить массовые захоронения по всей стране.

По данным официальной статистики, по состоянию на январь 2020 года в Мексике было зафиксировано свыше 61,5 тыс. человек, считающихся без вести пропавшими.

Ранее в Мексике был найден ребенок пропавшей россиянки. Жительница Екатеринбурга исчезла при невыясненных обстоятельствах, когда приехала к бывшему супругу. Как пояснили родственники россиянки Елены Толстобровой, первоначально ее экс-муж заявил о том, что она уже возвращается в Россию вместе с сыном.

Позднее мужчина заговорил о том, что Елена якобы похитила у него 80 тыс. долларов, а потом скрылась. Местонахождение ребенка при этом оставалось неизвестным. Спустя некоторое время мексиканская полиция установила, что мальчик находился в доме отца. При этом никаких признаков присутствия женщины эксперты там не обнаружили.

Автор: Злата Богатова

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