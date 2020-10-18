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В Мексике найден ребенок пропавшей россиянки


18.10.2020 10:18
В Мексике найден ребенок пропавшей россиянкиФото: РЕН ТВ

Правоохранительные органы Мексики установили местонахождение ребенка Елены Толстобровой, которая ранее прилетела в Латинскую Америку к бывшему мужу.

Поиски жительницы Екатеринбурга продолжаются.

Родственники россиянки, которая вместе с трехлетним сыном пропала в Мексике, продолжают вести поиски Елены Толстобровой. Женщина прибыла в Латинскую Америку для встречи с бывшим супругом, поэтому полиция после того, как поступил сигнал об исчезновении, в первую очередь навестила экс-мужа.

Первоначально мужчина заявил о том, что его бывшая супруга уже возвращается в Россию вместе с сыном. Однако затем он связался с одним из знакомых и рассказал, что Елена якобы похитила у него 80 тыс. долларов, а потом скрылась. Местонахождение ребенка при этом оставалось неизвестным.

Мужчина заявлял, что ребенок вместе с матерью отправился в Россию. По его словам, они должны возвратиться уже в самое ближайшее время. Но полиция установила, что мальчик в последние дни находился в доме отца. Никаких признаков присутствия женщины эксперты там не обнаружили.

Родственники и работодатель россиянки продолжают поддерживать контакты с дипломатическими сотрудниками и правоохранительными органами, настаивая на возбуждении уголовного дела по факту бесследного исчезновения Толстобровой.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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