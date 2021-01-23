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Заблокирован аккаунт Twitter, предположительно связанный с аятоллой Хаменеи
23.1.2021 12:01
Фото: jindatheme.com
Администрация соцсети Twitter заблокировала аккаунт, который может быть связан с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.
Как передает агентство Associated press, это случилось после того, как на странице было размещено сообщение с угрозами в адрес бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Пост представлял собой изображение экс-президента Соединенных Штатов, играющего в гольф в тени гигантского дрона. Комментарий, сделанный на фарси, гласил: "месть несомненна". Отмечается, что эта фраза представляет собой отсылку к выступлению Али Хаменеи в связи с первой годовщиной удара американских беспилотников, при которой был убит генерал Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Как заявил тогда иранский лидер, месть обязательно последует в нужное время.
По словам представителя Twitter, речь идет о нарушении политики компании. Спустя некоторое время аккаунт также был объявлен фальшивым, однако при этом не уточнялось, на чем основаны такие утверждения. Известно также, что в соцсети имеется ряд других страниц, которые могут быть связаны с офисом Хаменеи. В этих аккаунтах фото Трампа с угрожающими комментариями не публиковались.
Стоит отметить, что заблокированным остается и аккаунт самого экс-президента США. Страницу Трампа в Twitter закрыли после того, как 6 января произошли беспорядки в американской столице и митингующие пытались штурмовать здание Конгресса.
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