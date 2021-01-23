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Представителю NASA в России не выдали визу


23.1.2021 08:30
Представителю NASA в России не выдали визуФото: informing.ru

Российская сторона отказалась выдавать визу представителю американского управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как стало известно, случившееся представляет собой ответ на аналогичные действия властей США.

В Соединенных Штатах ранее отказались оформить визы российским дипломатам, напомнили источники в отечественной ракетно-космической сфере. В результате в Москве было принято аналогичное решение. В связи с действиями американских властей визу не смог получить представитель NASA.

Как передает РИА Новости, речь идет о представителе агентства, которому предстояло стать руководителем офиса NASA при посольстве США в Москве. Известно также, что подобная ситуация сложилась и в отношении Триши Мак, возглавляющей сейчас офис космической корпорации в РФ.

Ранее в прессе появились сведения о том, что американское агентство собирается сократить представительство в нашей стране. Предполагается, что в том же объеме будут действовать лишь офисы в Центре управления полетами (ЦУП) и при Роскосмосе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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