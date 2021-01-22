Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В одну из больниц Сахалина поступила партия рваных одноразовых перчаток

22.1.2021 21:12

Фото: pacjenci.pl



Коробки с рваными и перепачканными пятнами, похожими на кровь, перчатками, поступили в Макаровскую ЦРБ в Сахалинской области.



О случившемся стало известно от сотрудников больницы, которые запечатлели прибывшие перчатки на видео, а потом выложили его в Сеть.



Судя по кадрам, которые распространились в интернете, в больницу доставили несколько больших картонных коробок. Медики извлекли из них упаковки с иероглифами, высыпав на стол одноразовые перчатки. По словам сотрудников больницы, средства защиты, предположительно, в прошлом уже были использованы.



Медики отмечают, что на перчатках из поступившей партии видны пятна, визуально напоминающие кровь. Кроме того, они внутри мокрые и не прилегают должным образом к руке, включая запястье. Одна из сотрудниц заявила, что перчатки к тому же еще оказались рваными, а потому медицинские работники не смогут оказывать в них помощь пациентам.



В пресс-службе областного Минздрава, прокомментировав случившееся, отметили, что из других учреждений региона подобных жалоб не поступало. В ведомстве пояснили, что будет проведена "работа с поставщиком по замене изделий либо возмещению средств", передает агентство "Интерфакс".



Автор: Злата Богатова

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