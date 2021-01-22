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Женская сеть myJulia.ru
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Пропавший в Чите школьник найден погибшим
22.1.2021 16:20
Фото: time56.ru
В Чите обнаружено тело мальчика, пропавшего в середине января, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.
Школьника нашла женщина, гулявшая в лесу.
Полиция приступила к проверке по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика, который пропал в середине января. По предварительным данным, каких-либо явных признаков смерти насильственного характера не выявлено.
Известно, что сигнал в правоохранительные органы поступил от местной жительницы, которая прогуливалась по лесу в паре километров от микрорайона Березка. Женщина заметила тело подростка, пропавшего 16 января.
К месту происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы и поисковики из волонтерского отряда им. Кости Долгова, подтвердившие сведения о теле мальчика.
ЧП случилось в Ингодинском районе Читы, где ранее из дома ушел подросток. В поисках мальчика было задействовано свыше ста человек.
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