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Пропавший в Чите школьник найден погибшим


22.1.2021 16:20
Пропавший в Чите школьник найден погибшимФото: time56.ru

В Чите обнаружено тело мальчика, пропавшего в середине января, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

Школьника нашла женщина, гулявшая в лесу.

Полиция приступила к проверке по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика, который пропал в середине января. По предварительным данным, каких-либо явных признаков смерти насильственного характера не выявлено.

Известно, что сигнал в правоохранительные органы поступил от местной жительницы, которая прогуливалась по лесу в паре километров от микрорайона Березка. Женщина заметила тело подростка, пропавшего 16 января.

К месту происшествия были направлены сотрудники следственно-оперативной группы и поисковики из волонтерского отряда им. Кости Долгова, подтвердившие сведения о теле мальчика.

ЧП случилось в Ингодинском районе Читы, где ранее из дома ушел подросток. В поисках мальчика было задействовано свыше ста человек.

Автор: Злата Богатова

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