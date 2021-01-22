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В Башкирии 4 человека погибли в ДТП
22.1.2021 12:36
Фото: vk.com
Смертельная авария случилась на дороге Самара - Уфа - Челябинск, передают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах Башкирии.
Как стало известно, произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и грузовика Mercedes.
В Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан подтвердили информацию о четырех погибших. По данным ведомства, жертвами трагического происшествия стали мужчина, женщина и двое детей.
Смертельное ДТП случилось сегодня, 22 января, в районе 1483-го километра трассы М5 Самара - Уфа - Челябинск. Следовавший в сторону Челябинска Volkswagen Polo врезался в двигавшийся в другом направлении грузовик Mercedes.
В результате аварии погибли все, кто был в легковой машине, которой, предположительно, управляла женщина, указано в сообщении. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют сотрудники полиции.
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