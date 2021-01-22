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В ЦАР ввели режим чрезвычайного положения
22.1.2021 00:37
Фото: znaj.ua
Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) объявили о введении на территории страны режима чрезвычайного положения.
Как передает Radio France internationale, срок действия таких мер рассчитан на 15 дней.
Власти ЦАР приняли решение о введении режима ЧП из-за действий вооруженных мятежников, формирования которых продолжают проявлять активность. Как стало известно, соответствующий указ был подписан президентом республики Фостен-Арканжем Туадерой. Текст официального документа обнародовал пресс-секретарь главы государства Альберт Ялоке Мокпеме.
Ранее появились сведения о том, что российских инструкторов из ЦАР выводить пока не будут, учитывая сохраняющиеся проблемы с мятежными группировками. Об этом на видеоконференции членов СБ ООН по ЦАР заявила заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, в Москве идут навстречу Банги, а силовики республики в сложившейся обстановке еще более нуждаются в повышении уровня подготовки.
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