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В Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикой
20.1.2021 23:00
Фото: flashsiberia.com
Инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста задержаны две посылки, в составе которых были предметы с элементами нацистской атрибутики.
О случившемся рассказывается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.
По данным ведомства, в последнее время россияне уже не раз пытались заказывать подобные вещи из Китая для неизвестных нужд. Посылки такого рода, в которых находились запрещенные предметы, предназначались для разных людей - жителей Тынды и Хабаровска.
В сообщении таможенного управления указано, что в одном из почтовых отправлений инспекторы обнаружили нацистский нагрудный знак, а в другом - четыре креста с атрибутикой в виде черепа, также представляющие собой запрещенные на территории РФ материалы. Выявить подозрительные предметы удалось с помощью досмотровой рентгеновской техники, которая используется при осуществлении таможенного контроля за перемещением международных почтовых отправлений.
После случившегося таможенники направили получателям посылок запросы, в которых требовалось предоставить документы, подтверждающие, что указанные материалы не предназначаются для пропаганды фашистской идеологии. В случае, если граждане смогут убедительно пояснить, что прибывшие из Китая материалы необходимы им в целях научных исследований или художественного творчества, а также подготовки материалов, которые связаны с осуждением нацизма или изложением исторических событий, они получат находившиеся в посылках нагрудный знак и кресты.
Однако если получатели не подтвердят законность своих намерений, все предметы с нацистской символикой вернутся в Китай.
В сообщении отмечается, что за второе полугодие 2020 года инспекторы Новосибирского почтового таможенного выявили три подобные посылки, получатели которых не смогли представить документы о том, что запрещенные к распространению предметы не предназначены для пропаганды этой идеологии. В результате в Китай были возвращены в общей сложности одиннадцать предметов с нацистской символикой.
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