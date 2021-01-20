Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новосибирске на таможне задержали предметы с нацистской символикой

20.1.2021 23:00

Фото: flashsiberia.com



Инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста задержаны две посылки, в составе которых были предметы с элементами нацистской атрибутики.



О случившемся рассказывается на официальном сайте Сибирского таможенного управления.



По данным ведомства, в последнее время россияне уже не раз пытались заказывать подобные вещи из Китая для неизвестных нужд. Посылки такого рода, в которых находились запрещенные предметы, предназначались для разных людей - жителей Тынды и Хабаровска.



В сообщении таможенного управления указано, что в одном из почтовых отправлений инспекторы обнаружили нацистский нагрудный знак, а в другом - четыре креста с атрибутикой в виде черепа, также представляющие собой запрещенные на территории РФ материалы. Выявить подозрительные предметы удалось с помощью досмотровой рентгеновской техники, которая используется при осуществлении таможенного контроля за перемещением международных почтовых отправлений.



После случившегося таможенники направили получателям посылок запросы, в которых требовалось предоставить документы, подтверждающие, что указанные материалы не предназначаются для пропаганды фашистской идеологии. В случае, если граждане смогут убедительно пояснить, что прибывшие из Китая материалы необходимы им в целях научных исследований или художественного творчества, а также подготовки материалов, которые связаны с осуждением нацизма или изложением исторических событий, они получат находившиеся в посылках нагрудный знак и кресты.



Однако если получатели не подтвердят законность своих намерений, все предметы с нацистской символикой вернутся в Китай.



В сообщении отмечается, что за второе полугодие 2020 года инспекторы Новосибирского почтового таможенного выявили три подобные посылки, получатели которых не смогли представить документы о том, что запрещенные к распространению предметы не предназначены для пропаганды этой идеологии. В результате в Китай были возвращены в общей сложности одиннадцать предметов с нацистской символикой.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.1.2021 09:23 После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело

После массового отравления школьников в Красноармейске возбудили уголовное дело 20.1.2021 22:26 Власти Абхазии отказались экстрадировать обвиняемых в убийстве Япончика

Власти Абхазии отказались экстрадировать обвиняемых в убийстве Япончика 20.1.2021 21:12 Жительница Ижевска заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. рублей

Жительница Ижевска заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. рублей 20.1.2021 19:27 В Мадриде на месте взрыва обнаружили погибших

В Мадриде на месте взрыва обнаружили погибших 20.1.2021 04:06 В Химках выпали из окна две школьницы