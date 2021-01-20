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В Петербурге на ИВЛ находятся более 300 пациентов с коронавирусом


20.1.2021 20:22
В Петербурге на ИВЛ находятся более 300 пациентов с коронавирусомФото: vk.com

В больницах Петербурга сейчас находятся свыше 9 тыс. пациентов, у которых ранее были диагностированы СOVID-19 и пневмонии.

Для инфицированных в двадцати пяти стационарах Северной столицы развернуто более 12,4 тыс. коек.

Свободными на текущий момент остаются около 26,8% коек, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Олега Эргашева.

Как стало известно, в условия стационара продолжают оставаться 9142 пациента, в том числе, 705 человек - в реанимационных отделениях. При этом 336 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ.

По данным местных властей, еженедельный прирост заболеваемости в городе составил 8%. Вместе с тем, общее число госпитализированных пациентов за минувшие семь дней уменьшилось на 10%.

Известно также, что прививки от коронавирусной инфекции сделали почти 27,5 тыс. петербуржцев. Около пяти тысяч завершили вакцинацию. В скором времени администрация Петербурга ожидает поставку еще 66 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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