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Посольство России направило ноту в Госдеп из-за отключения связи
06:07
Фото: worldenergynews.gr
В генконсульстве сложившуюся ситуацию рассматривают как неприемлемую, указано в заявлении дипмиссии.
В опубликованном посольством комментарии сообщается, что из-за отключения телефонной связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке направлена нота в Госдеп.
Российское генеральное консульство ранее уже направило соответствующий запрос в отделение американского госдепартамента в Нью-Йорке, отмечается в тексте. Позднее российские дипломаты передали в Госдепартамент ноту, в которой содержится требование "оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения".
В документе подчеркивается, что в сложившейся ситуации у российских соотечественников и сограждан возникли трудности при получении консульских услуг. Отключение всех линий телефонной связи дипломаты расценили как неприемлемое.
Ранее дипломаты проинформировали об отключении примерно тридцати телефонных линий генкосульства РФ в Нью-Йорке. Кроме того, наблюдались сложности с выходом в интернет.
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