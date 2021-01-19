Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Посольство России направило ноту в Госдеп из-за отключения связи

06:07

Фото: worldenergynews.gr



В генконсульстве сложившуюся ситуацию рассматривают как неприемлемую, указано в заявлении дипмиссии.



В опубликованном посольством комментарии сообщается, что из-за отключения телефонной связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке направлена нота в Госдеп.



Российское генеральное консульство ранее уже направило соответствующий запрос в отделение американского госдепартамента в Нью-Йорке, отмечается в тексте. Позднее российские дипломаты передали в Госдепартамент ноту, в которой содержится требование "оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения".



В документе подчеркивается, что в сложившейся ситуации у российских соотечественников и сограждан возникли трудности при получении консульских услуг. Отключение всех линий телефонной связи дипломаты расценили как неприемлемое.



Ранее дипломаты проинформировали об отключении примерно тридцати телефонных линий генкосульства РФ в Нью-Йорке. Кроме того, наблюдались сложности с выходом в интернет.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 03:24 Трамп собирается молиться за успех Байдена

Трамп собирается молиться за успех Байдена 02:01 Власти Германии продлили локдаун до 14 февраля

Власти Германии продлили локдаун до 14 февраля 19.1.2021 20:10 Опубликованы кадры крещенского купания Путина

Опубликованы кадры крещенского купания Путина 19.1.2021 19:19 В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии 19.1.2021 08:04 СМИ: Трамп подготовил прощальное видеообращение