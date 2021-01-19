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В генконсульстве РФ в Нью-Йорке отключили телефонные линии
19.1.2021 19:19
Фото: autogear.ru
В Соединенных Штатах с 18 января отключены городские телефонные линии в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, передают российские СМИ.
Со ссылкой на дипломатов отмечается, что также сохраняются периодические сложности с доступом в интернет.
Как указано в официальном твиттере российской дипмиссии в Нью-Йорке, американская сторона оставила дипломатов без телефонной связи - линии отключены с 18 января. Кроме того, периодически возникают трудности с выходом в интернет.
Учитывая сложившуюся обстановку, представители генкосульства обратились к согражданам до нормализации ситуации по всем интересующим вопросам обращаться по электронной почте. Соответствующие адреса можно уточнить на портале newyork.mid.ru.
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