Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Исаакиевском соборе покажут полутораметровую икону из янтаря

19.1.2021 17:07

Фото: khvorostin.com



Сегодня, 19 января, в Исаакиевском соборе будет представлена монументальная икона "Крещение", созданная из натурального балтийского янтаря.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу музея-памятника, размеры иконы составляют 145 на 111 см.



Уникальная икона создавалась из янтаря Александром Крыловым, который выполнил фон методом мозаичного набора, а фигуры - в технике рельефа, отмечает пресс-служба Исаакиевского собора. Нимбы на этой иконе декорировались гравированным орнаментом, который выполнен в технике инталии.



Мастер янтарного искусства, работая над созданием иконы, опирался на старинные традиции школы Андрея Рублева, одновременно переосмысливая живописные приемы с учетом использования совершенно нового материала. В сообщении отмечается, что натуральный балтийский камень может как поглощать, так и отдавать солнечный свет. Александру Крылову потребовался год, чтобы завершить создание этого уникального произведения.



Предполагается, что творение мастера в будущем сможет занять почетное место среди других монументальных икон, в частности, "Спаситель на троне с предстоящими", икон Божьей Матери "Донская", "Казанская" и "Неувядаемый цвет", а также "Троица ветхозаветная" и других.



Автор: Злата Богатова

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