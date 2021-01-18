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Монахинь Среднеуральского монастыря допросили следователи
18.1.2021 21:23
Фото: 7ural.ru
В Свердловской области следователи вызвали на допрос монахинь Среднеуральского женского монастыря, в котором в конце прошлого года задержали бывшего схиигумена Сергия (Романова).
Как передает агентство "Интерфакс", сотрудники СКР уже допросили около пятнадцати человек.
По словам адвоката Светланы Герасимовой, которая представляет интересы экс-схиигумена, на текущий момент следователи допросили уже около пятнадцати монахинь. Какие именно вопросы им задавались, она не пояснила. Адвокат лишь уточнила, что речь идет об уголовном деле, которое ранее возбудили в отношении бывшего схиигумена Сергия.
Напомним, в конце прошлого года в Среднеуральском женском монастыре был задержан экс-схиигумен Сергий, после чего его доставили в Москву. Позже ему предъявили обвинение по целому ряду статей, в частности, о склонении к самоубийству и самоуправстве.
Летом прошлого года Сергий был лишен сана из-за нарушений священнической присяги и монашеских обетов, а также церковных канонов и ряда апостольских правил. В сентябре его отлучили от церкви.
В прошлом Романова уже дважды штрафовали за его проповеди, речь шла о статьях КоАП о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении недостоверных сведений, связанных с общественно значимыми темами.
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