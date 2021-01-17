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Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн
17.1.2021 20:02
Фото: ochmanity.com
Британский IT-специалист Джеймс Хоуэллс случайно выбросил жесткий диск своего компьютера, на котором находилось 7500 биткойнов.
Как передает CNN, когда житель валлийского Ньюпорта обнаружил пропажу, общая стоимость криптовалюты составляла $9 млн, однако по текущему курсу она возросла до $273 млн.
По словам британца, он выбросил жесткий диск от своего компьютера еще в 2013 году. Теперь же, когда курс криптовалюты стал существенно выше, Джеймс Хоуэллс обратился к властям с просьбой о проведении раскопок на свалке. При этом IT-специалист выразил готовность заплатить свыше $71 млн.
Хоуэллс пояснил, что предлагал властям Ньюпорта разделить деньги между всеми местными жителями. В этом случае каждому бы досталось примерно по $240. Но администрация города не просто отказала ему, но вообще не захотела даже обсуждать такую возможность.
Валлиец попытался самостоятельно вести поиски на местной свалке, однако она настолько разрослась, что найти там жесткий диск не представляется возможным. Вместе с тем, Хоуэллс не теряет надежды и уже подготовил соответствующий план. Он даже успел заручиться поддержкой инвесторов, готовых помочь в финансировании раскопок и оплате восстановления данных на выброшенном жестком диске. В обмен они рассчитывают получить 50% стоимости биткойнов.
По словам Хоуэллса, он отдаст городу 25% и столько же оставит себе, если его усилия принесут результат.
Стоит отметить, что в администрации Ньюпорта на вопрос CNN пояснили, что не отказывались от предложения местного жителя. Мужчине отказали в проведении раскопок на свалке по причине возможного экологического ущерба. Представители властей отметили, что такие мероприятия могут потребовать миллионных затрат, и при этом нет никаких гарантий, что удастся отыскать диск.
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