ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»
Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»
В КБР погиб лыжник-экстремал из Подмосковья
В КБР погиб лыжник-экстремал из Подмосковья
В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио
В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлицСКР предлагает ужесточить уголовную ответственность для физлиц
Le Monde: при утверждении вакцины Pfizer на регулятор ЕС оказывали давлениеLe Monde: при утверждении вакцины Pfizer на регулятор ЕС оказывали давление
Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропортСамолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт
Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млнЖитель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн
Спасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов ТурцииСпасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов Турции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млн


17.1.2021 20:02
Житель Ньюпорта случайно выбросил жесткий диск с биткойнами на $273 млнФото: ochmanity.com

Британский IT-специалист Джеймс Хоуэллс случайно выбросил жесткий диск своего компьютера, на котором находилось 7500 биткойнов.

Как передает CNN, когда житель валлийского Ньюпорта обнаружил пропажу, общая стоимость криптовалюты составляла $9 млн, однако по текущему курсу она возросла до $273 млн.

По словам британца, он выбросил жесткий диск от своего компьютера еще в 2013 году. Теперь же, когда курс криптовалюты стал существенно выше, Джеймс Хоуэллс обратился к властям с просьбой о проведении раскопок на свалке. При этом IT-специалист выразил готовность заплатить свыше $71 млн.

Хоуэллс пояснил, что предлагал властям Ньюпорта разделить деньги между всеми местными жителями. В этом случае каждому бы досталось примерно по $240. Но администрация города не просто отказала ему, но вообще не захотела даже обсуждать такую возможность.

Валлиец попытался самостоятельно вести поиски на местной свалке, однако она настолько разрослась, что найти там жесткий диск не представляется возможным. Вместе с тем, Хоуэллс не теряет надежды и уже подготовил соответствующий план. Он даже успел заручиться поддержкой инвесторов, готовых помочь в финансировании раскопок и оплате восстановления данных на выброшенном жестком диске. В обмен они рассчитывают получить 50% стоимости биткойнов.

По словам Хоуэллса, он отдаст городу 25% и столько же оставит себе, если его усилия принесут результат.

Стоит отметить, что в администрации Ньюпорта на вопрос CNN пояснили, что не отказывались от предложения местного жителя. Мужчине отказали в проведении раскопок на свалке по причине возможного экологического ущерба. Представители властей отметили, что такие мероприятия могут потребовать миллионных затрат, и при этом нет никаких гарантий, что удастся отыскать диск.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Петербурге задержан похититель исторических ценностейВ Петербурге задержан похититель исторических ценностей
Илларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института КатонаИлларионова после поста о захвате Капитолия уволили из Института Катона
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиянПутин поручил начать массовую вакцинацию россиян
Власти Литвы готовы переименовать БелоруссиюВласти Литвы готовы переименовать Белоруссию
Спасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов ТурцииСпасены шесть моряков с судна, затонувшего у берегов Турции

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru