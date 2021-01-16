Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США будут заманивать на вакцинацию раздачей марихуаны

06:16

Фото: vk.com



Активисты из группы DC Marijuana Justice решили использовать новый способ, чтобы мотивировать жителей Соединенных Штатов ставить прививки от коронавирусной инфекции. Как стало известно, они собираются раздавать марихуану тем, кто прошел вакцинацию.



В пунктах вакцинации в американской столице - Вашингтоне в скором времени начнут раздавать марихуану тем, кто поставил прививку, сообщает Dcist. Организаторы этой акции выразили готовность в общей сложности собрать на эти цели пять фунтов (более 2,2 кг) марихуаны.



Кроме того, представители группы DC Marijuana Justice в качестве бонуса собираются дарить вакцинированным семена местного сорта каннабиса. Он был назван в честь бывшего члена Совета округа Колумбия Дэвида Гросса, который в прошлом занимался пропагандой пользы марихуаны.



По словам активистов, их инициатива также преследует просветительские цели. Они собираются информировать американцев, которые верят в эффективность вакцины, но отрицают пользу марихуаны, о лечебных свойствах медицинского каннабиса. Как подчеркнул соучредитель DC Marijuana Justice Адам Эйдингер, раз люди верят науке, одобряющей использование медицинского каннабиса, они "должны верить и в эффективность вакцины, и наоборот".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 113

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:16 Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт

Самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт 16:11 Возле аэропорта Внуково замечены автозаки

Возле аэропорта Внуково замечены автозаки 15:42 В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич

В Израиле у 13 человек после прививки Pfizer случился лицевой паралич 16.1.2021 22:55 Вновь отключен первый энергоблок БелАЭС

Вновь отключен первый энергоблок БелАЭС 16.1.2021 21:20 Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»