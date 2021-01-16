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В США будут заманивать на вакцинацию раздачей марихуаны
06:16
Фото: vk.com
Активисты из группы DC Marijuana Justice решили использовать новый способ, чтобы мотивировать жителей Соединенных Штатов ставить прививки от коронавирусной инфекции. Как стало известно, они собираются раздавать марихуану тем, кто прошел вакцинацию.
В пунктах вакцинации в американской столице - Вашингтоне в скором времени начнут раздавать марихуану тем, кто поставил прививку, сообщает Dcist. Организаторы этой акции выразили готовность в общей сложности собрать на эти цели пять фунтов (более 2,2 кг) марихуаны.
Кроме того, представители группы DC Marijuana Justice в качестве бонуса собираются дарить вакцинированным семена местного сорта каннабиса. Он был назван в честь бывшего члена Совета округа Колумбия Дэвида Гросса, который в прошлом занимался пропагандой пользы марихуаны.
По словам активистов, их инициатива также преследует просветительские цели. Они собираются информировать американцев, которые верят в эффективность вакцины, но отрицают пользу марихуаны, о лечебных свойствах медицинского каннабиса. Как подчеркнул соучредитель DC Marijuana Justice Адам Эйдингер, раз люди верят науке, одобряющей использование медицинского каннабиса, они "должны верить и в эффективность вакцины, и наоборот".
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