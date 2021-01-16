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Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»


16.1.2021 21:20
Ученые исследовали ДНК вымерших «ужасных волков»Фото: uduba.com

Исследователи из Даремского университета опубликовали отчет об изучении эволюционной истории крупнейшего волка, который когда-либо обитал на Земле.

Считается, что представители этого вида полностью вымерли во время последнего ледникового периода, около 13 тыс. лет назад.

Ученые ранее уже выяснили, что т.н. "ужасные волки" (Canis dirus) обладали более крупными размерами в сравнении с обычными серыми, а также значительно превосходили их по мощности укуса. При этом они могли уступать сородичам в быстроте реакции и ловкости. По мнению специалистов, они появились около 250 тыс. лет назад, и в течение длительного периода времени они занимали доминирующее положение среди всех хищников, встречавшихся в тот период в Северной Америке. В частности, среди останков множества древних животных, найденных в знаменитой природной ловушке - дегтярных ямах Ла-Бреа - их оказалось в сто раз больше, чем  серых волков.

В прошлом палеонтологи, исследовавшие ужасных волков, располагали лишь фрагментами скелета. Однако авторам нового исследования удалось извлечь из костных останков ДНК, после чего они приступили к ее анализу, передает Nature. Выделив пять образцов ДНК волков, которые в период 12,9–15 тыс. лет назад встречались на территории нынешних штатов Айдахо, Вайоминга, Огайо и Теннесси,  ученые сравнили результаты с живущими сейчас псовыми. В частности, в исследовании были использованы материалы андской лисицы, африканской дикой собаки, койота, красного и серого волков.

Результаты показали, что в отличие от других волков, довольно часто мигрировавших, ужасные волки имели постоянное место обитания. В Северной Америке соседствовали с койотами и серыми волками на протяжении не менее 10 тыс. лет, однако никогда с ними не скрещивались.

Ученые также опровергли предположения о том, что Canis dirus может являться близким родичем серого волка. Выяснилось, что между этими видами есть столь сильные генетические различия, что они не могут производить совместное потомство. По мнению специалистов, они могли отделиться от общего предка примерно 5 млн лет назад, тогда как волки и собаки разделились в период от  15 до 40 тыс. лет назад.

В своем отчете исследователи утверждают, что страшного волка можно считать последним представителем древнего рода, отличного от всех ныне существующих псовых. Вероятно,генетическая изоляция и послужила причиной вымирания ужасного волка, отмечают специалисты. Животные оказались в эволюционном тупике, им так и не удалось адаптироваться к меняющемуся миру путем приобретения новых черт.

Ранее на востоке Китая ученые обнаружили группу редких костей динозавров. Открытие было сделано на территории провинции Цзянси. По предварительным оценкам специалистов, найденный ими динозавр жил около 70 млн лет назад. Китайские исследователи, опубликовавшие отчет в журнале Science Bulletin, сообщают, что им удалось отыскать скелет взрослого динозавра и эмбрионы, которые находились в гнезде. По мнению специалистов, двухметровое существо лежало распростертым на вершине, высиживая яйца, подобно современным птицам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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