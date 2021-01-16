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По подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее муж


16.1.2021 16:03
По подозрению в убийстве рязанской журналистки задержан ее мужФото: v-moldove.ru

Правоохранительные органы задержали супруга женщины, которая была убита в собственной квартире в Рязани, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее в прессе появились сообщения о трагической гибели главного редактора портала "Рязань. Лайф" Жанны Шепляковой.

Журналистка 1987 г.р. была найдена мертвой вечером в пятницу, сообщает агентство "Интерфакс". Причиной гибели женщины, которую убили в собственной квартире, стали множественные колото-резаные ранения, отмечается со ссылкой на информированный источник в полиции Рязани.

Подозрения в причастности к преступлению пали на мужа погибшей женщины. Установлено, что житель Тверской области, 1983 г.р., в прошлом конфликтовал с супругой, они собирались разводиться. После гибели журналистки он выехал в другую область, забрав с собой детей.

Следствие полагает, что мотивом для убийства могла стать очередная семейная ссора. После задержания подозреваемого дети на время переданы на попечение родственников, пояснили представители местных правоохранительных органов.

Автор: Злата Богатова

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