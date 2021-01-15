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В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки
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В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед реки


15.1.2021 13:25
В Горно-Алтайске автомобиль упал с моста на лед рекиФото: vk.com

Прокуратура Республики Алтай проводит проверку по факту аварии, при которой автомобиль Honda Odyssey упал с моста на лед реки.

Как информирует пресс-служба ведомства, машиной управляла 38-летняя жительница города Горно-Алтайска.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что автомобиль Honda Odyssey двигался со стороны "Старого музея" в направлении ул. Павла Кучияка. При попытке обогнать другую машину женщина-водитель потеряла управление. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение моста и рухнул вниз, на лед небольшой речки.

Машина лед не пробила, под воду не ушла, пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры. К счастью, обошлось без жертв, передает агентство "Интерфакс".

После ДТП в больницу доставили женщину-водителя и ее ребенка 2018 г.р., у которых врачи диагностировали ушибы. После оказания им первой помощи пострадавших отпустили домой, необходимости в госпитализации не было.

Ранее под лед озера Байкал провалились мотоцикл и автомобиль. В результате ЧП погиб человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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