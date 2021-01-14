Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Австралии умертвят голубя, в обход карантина прилетевшего из США

07:22

Фото: livejournal.com



Власти Австралии приняли решение усыпить гоночного голубя по кличке Джо, который преодолел 13 тыс. км и случайно добрался до страны из Соединенных Штатов.



Как сообщает Associated Press, птица формально является нарушителем карантинных ограничений.



Каким образом голубь смог попасть в Австралию, можно лишь догадываться. Вероятно, птица доплыла до материка на грузовом судне через Тихий океан, а может быть, и долетела самостоятельно. В прошлом этот спортивный голубь принимал участие в соревнованиях, которые проводились в американском штате Орегон. В последний раз птицу видели там 29 октября, после чего она исчезла.



В конце декабря, когда жители Австралии отмечали День подарков, истощенного голубя обнаружил Кевин Селли-Берд. Он накормил птицу печеньем и напоил водой из фонтана. Набравшись сил, птица со специальной синей меткой на лапе осталась на заднем дворе жителя Мельбурна.



По словам Селли-Берда, крылатый гость проводил время на беседке в компании местного голубя. Австралиец предположил, что птица решила, раз ее кормят здесь, то это ее дом. Житель Мельбурна даже дал голубю имя Джо в честь избранного американского президента Джо Байдена.



Позднее Союз американских гоночных голубей из Оклахомы подтвердил регистрацию птицы в Монтгомери (штат Алабама). Однако все попытки Берда связаться с хозяином Джо оказались безуспешными.



В результате Служба карантина и инспекции Австралии узнала о случившемся из прессы и приступила к проверке по факту несанкционированного прибытия в страну голубя из Соединенных Штатов. В ведомстве обеспокоились из-за того, что птица может оказаться переносчиком каких-либо заболеваний, потому попросили Берда отловить голубя. Мужчина признался, что не сможет это сделать. Карантинной службе пришлось обратиться к профессиональному ловцу пернатых, чтобы в дальнейшем умертвить Джо.



Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Австралии, прилетевший из США голубь может представлять собой большую угрозу местной продовольственной безопасности и популяции диких птиц на континенте.



Напомним, в 2015 году власти Австралии пригрозили, что могут усыпить двух йоркширских терьеров, которых незаконно ввезли на территорию континента актеры Джонни Депп и Эмбер Херд. В тот момент пара еще находилась в законном браке. Владельцы животных оперативно вывезти их чартерным авиарейсом в указанный властями срок.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 07:57 Возобновляется строительство «Северного потока-2»

Возобновляется строительство «Северного потока-2» 14.1.2021 21:04 В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека

В Норвегии после прививки от коронавируса умерли 23 человека 14.1.2021 14:20 Росздравнадзор: вакцину Pfizer до регистрации в РФ использовать нельзя

Росздравнадзор: вакцину Pfizer до регистрации в РФ использовать нельзя 14.1.2021 08:43 В Брюсселе кортеж бельгийского короля попал в зону беспорядков

В Брюсселе кортеж бельгийского короля попал в зону беспорядков 14.1.2021 08:19 Навальный с конца прошлого года находится в розыске в России