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В Австралии умертвят голубя, в обход карантина прилетевшего из США


07:22
В Австралии умертвят голубя, в обход карантина прилетевшего из СШАФото: livejournal.com

Власти Австралии приняли решение усыпить гоночного голубя по кличке Джо, который преодолел 13 тыс. км и случайно добрался до страны из Соединенных Штатов.

Как сообщает Associated Press, птица формально является нарушителем карантинных ограничений.

Каким образом голубь смог попасть в Австралию, можно лишь догадываться. Вероятно, птица доплыла до материка на грузовом судне через Тихий океан, а может быть, и долетела самостоятельно. В прошлом этот спортивный голубь принимал участие в соревнованиях, которые проводились в американском штате Орегон. В последний раз птицу видели там 29 октября, после чего она исчезла.

В конце декабря, когда жители Австралии отмечали День подарков, истощенного голубя обнаружил Кевин Селли-Берд. Он накормил птицу печеньем и напоил водой из фонтана. Набравшись сил, птица со специальной синей меткой на лапе осталась  на заднем дворе жителя Мельбурна.

По словам Селли-Берда, крылатый гость проводил время на беседке в компании местного голубя. Австралиец предположил, что птица решила, раз ее кормят здесь, то это ее дом. Житель Мельбурна даже дал голубю имя Джо в честь избранного американского президента Джо Байдена.

Позднее Союз американских гоночных голубей из Оклахомы подтвердил регистрацию птицы в Монтгомери (штат Алабама). Однако все попытки Берда связаться с хозяином Джо оказались безуспешными.

В результате Служба карантина и инспекции Австралии узнала о случившемся из прессы и приступила к проверке по факту несанкционированного прибытия в страну голубя из Соединенных Штатов. В ведомстве обеспокоились из-за того, что птица может оказаться переносчиком каких-либо заболеваний, потому попросили Берда отловить голубя. Мужчина признался, что не сможет это сделать. Карантинной службе пришлось обратиться к профессиональному ловцу пернатых, чтобы в дальнейшем умертвить Джо.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Австралии, прилетевший из США голубь может представлять собой большую угрозу местной продовольственной безопасности и популяции диких птиц на континенте.

Напомним, в 2015 году власти Австралии пригрозили, что могут усыпить двух йоркширских терьеров, которых незаконно ввезли на территорию континента актеры Джонни Депп и Эмбер Херд. В тот момент пара еще находилась в законном браке. Владельцы животных оперативно вывезти их чартерным авиарейсом в указанный властями срок.

Автор: Злата Богатова

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