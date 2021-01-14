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В Брюсселе кортеж бельгийского короля попал в зону беспорядков


14.1.2021 08:43
В Брюсселе кортеж бельгийского короля попал в зону беспорядковФото: livejournal.com

В сторону автомобиля монарха было брошено несколько камней, передает телевизионный канал RTBF.

Беспорядки в Брюсселе начались после акции протеста в связи с гибелью 23-летнего гвинейца по имени Ибрагим в полицейском участке.

В среду вечером в зоне беспорядков в Брюсселе, начавшихся после протестной акции, оказался автомобиль бельгийского короля Филиппа. Судя по фото- и видеоматериалам, которые были сделано очевидцами на мобильные телефоны, автомобиль монарха пересекал перекрытую площадь Лидт в районе Северного вокзала.

Машина двигалась в сопровождении полиции под прикрытием пешего полицейского спецназа, когда в ее сторону полетели камни. На кадрах можно услышать крики протестующих, которым удалось опознать автомобиль: "Король, это король".

Как уточняет канал, несколько камней, полетевших в сторону кортежа, могли быть нацелены в сотрудников полиции, которые перекрывали площадь во время беспорядков. Отмечается, что бельгийский король в результате инцидента не пострадал.

Протестная акция в Брюсселе началась после смерти 23-летнего гвинейца по имени Ибрагим. В минувшую субботу, 9 января, он был задержан на улице для проверки документов и доставлен в полицейский участок. Известно, что компания молодых людей привлекла внимание стражей порядка в связи с нарушением карантина.

По данным властей, когда гвинеец находился в комиссариате, у него случился сердечный приступ. Все попытки сотрудников полиции проводить реанимационные мероприятия, в том числе, при помощи дефибриллятора, результата не дали. Как оказалось, хранившийся в аптечке комиссариата аппарат был неисправен. К моменту, когда прибыла скорая, он уже не подавал признаков жизни.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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