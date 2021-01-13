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В Хабаровске 5 человек стали жертвами пожара в многоквартирном доме


05:04
В Хабаровске 5 человек стали жертвами пожара в многоквартирном домеФото: vk.com

В результате пожара, произошедшего в многоквартирном доме, погибли пять человек - двое детей и трое взрослых, передают российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Хабаровска. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.

Как стало известно, ЧП случилось накануне, 13 января, в многоквартирном жилом доме, который расположен по адресу: улица Белорусская, 2. Жертвами пожара там стали пять человек, в том числе, двое детей.

Сведений о том, что могло стать причиной возгорания, из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к работе, устанавливая все обстоятельства трагического происшествия.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в Екатеринбурге во время ночного пожара в жилом доме. В медицинское учреждение с ожогами 1-2 степени, а также отравлением угарным газом после ЧП был экстренно доставлен 17-летний подросток. Прибывшие на вызов спасатели провели эвакуацию 90 человек, включая девяти детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 126

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