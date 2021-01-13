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ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
04:18
Фото: vk.com
Второй год коронавирусной пандемии может стать еще более тяжелым испытанием для человечества, чем первый, заявил директор программы по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. Своим мнением он поделился во время сеанса вопросов и ответов, который состоялся в Twitter.
Пандемия заболевания, вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19, продолжается, констатировал Майкл Райан. По его словам, человечество вступает во второй год, который может оказаться еще "более трудным, учитывая динамику распространения" COVID-19.
Как указал представитель ВОЗ, за последние две недели уровень заболеваемости снова достиг. Показатели свидетельствуют о том, что в течение минувшей недели по всему миру было в общей сложности выявлено порядка 5 млн новых заражений. За тот же период скончались свыше 85 тыс. человек, инфицированных коронавирусом.
По словам Майкла Райана, более половины всех заболевших в мире за последние семь дней зарегистрированы в Северной и Южной Америке, более трети - в странах Европы. Кроме того, показатели растут в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.
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