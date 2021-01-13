ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный с конца прошлого года находится в розыске в РоссииНавальный с конца прошлого года находится в розыске в России
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном КарабахеВ Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
Пелоси: Трамп представляет опасность для СШАПелоси: Трамп представляет опасность для США
В Петербурге задержан похититель исторических ценностейВ Петербурге задержан похититель исторических ценностей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым


04:18
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымФото: vk.com

Второй год коронавирусной пандемии может стать еще более тяжелым испытанием для человечества, чем первый, заявил директор программы по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  Майкл Райан. Своим мнением он поделился во время сеанса вопросов и ответов, который состоялся в Twitter.

Пандемия заболевания, вызванного новым коронавирусом заболевания COVID-19, продолжается, констатировал Майкл Райан. По его словам, человечество вступает во второй год, который может оказаться еще "более трудным, учитывая динамику распространения" COVID-19.

Как указал представитель ВОЗ, за последние две недели уровень заболеваемости снова достиг. Показатели свидетельствуют о том, что в течение минувшей недели по всему миру было в общей сложности выявлено порядка 5 млн новых заражений. За тот же период скончались свыше 85 тыс. человек, инфицированных коронавирусом.

По словам Майкла Райана, более половины всех заболевших в мире за последние семь дней зарегистрированы в Северной и Южной Америке, более трети - в странах Европы. Кроме того, показатели растут в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 169

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемиюМеркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у КапитолияВ Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
Мэр Якутска уходит в отставкуМэр Якутска уходит в отставку
В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДДВ России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru