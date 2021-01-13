ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пелоси: Трамп представляет опасность для США
Пелоси: Трамп представляет опасность для США
Якутский шаман Габышев хочет въехать в Москву на белом коне
Якутский шаман Габышев хочет въехать в Москву на белом коне
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом доме
В Екатеринбурге 8 человек погибли при пожаре в жилом доме
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Пелоси: Трамп представляет опасность для СШАПелоси: Трамп представляет опасность для США
СМИ сообщают о выходе датской компании из проекта «Северный поток-2»СМИ сообщают о выходе датской компании из проекта «Северный поток-2»
Путин поручил начать массовую вакцинацию россиянПутин поручил начать массовую вакцинацию россиян
Навальный заявил, что возвращается в РоссиюНавальный заявил, что возвращается в Россию
В Мехико найдена древняя статуя женщины в причудливом головном убореВ Мехико найдена древняя статуя женщины в причудливом головном уборе

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пелоси: Трамп представляет опасность для США


13.1.2021 20:59
Пелоси: Трамп представляет опасность для СШАФото: geekpic.net

Действующий американский лидер Дональд Трамп должен быть отстранен, т.к. он представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявила демократка спикер Нэнси Пелоси, представляющая штат Калифорния.

С таким утверждением она выступила на проходящем в Палате представителей Конгресса США заседании по вопросу импичмента президента.

По словам Нэнси Пелоси, действующий американский президент Дональд Трамп, не так давно ставший виновником "вооруженного мятежа", представляет опасность для государства. Поэтому его необходимо отстранить от пока еще занимаемой должности.

Спикер подчеркнула, что президент США "спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж", направленный против страны. Пелоси при этом назвала Трампа "явной и актуальной угрозой" для государства, передает ТАСС.

Предполагается, что дебаты по импичменту Трампа, организованные сегодня в Палате представителей Конгресса США, могут продлиться два часа. Затем конгрессменам предстоит проголосовать по резолюции об импичменте.

Сам Трамп накануне назвал затею с импичментом опасной и нелепой. По мнению действующего главы Соединенных Штатов, инициатива Демократической партии может очень сильно разозлить людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из ЧечниВ Швеции вынесли приговор по делу о покушении на блогера из Чечни
В Сочи пойман грабитель, вынесший более 1 млн из банка в центре ПетербургаВ Сочи пойман грабитель, вынесший более 1 млн из банка в центре Петербурга
Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемиюМеркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
В Казани расследуют убийство семьиВ Казани расследуют убийство семьи
Разбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентностиРазбившийся в Индонезии Boeing попал в зону турбулентности

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru