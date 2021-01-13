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Пелоси: Трамп представляет опасность для США
13.1.2021 20:59
Фото: geekpic.net
Действующий американский лидер Дональд Трамп должен быть отстранен, т.к. он представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявила демократка спикер Нэнси Пелоси, представляющая штат Калифорния.
С таким утверждением она выступила на проходящем в Палате представителей Конгресса США заседании по вопросу импичмента президента.
По словам Нэнси Пелоси, действующий американский президент Дональд Трамп, не так давно ставший виновником "вооруженного мятежа", представляет опасность для государства. Поэтому его необходимо отстранить от пока еще занимаемой должности.
Спикер подчеркнула, что президент США "спровоцировал этот бунт, этот вооруженный мятеж", направленный против страны. Пелоси при этом назвала Трампа "явной и актуальной угрозой" для государства, передает ТАСС.
Предполагается, что дебаты по импичменту Трампа, организованные сегодня в Палате представителей Конгресса США, могут продлиться два часа. Затем конгрессменам предстоит проголосовать по резолюции об импичменте.
Сам Трамп накануне назвал затею с импичментом опасной и нелепой. По мнению действующего главы Соединенных Штатов, инициатива Демократической партии может очень сильно разозлить людей.
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