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Трамп назвал затею с импичментом опасной и нелепой
12.1.2021 22:45
Фото: livejournal.com
Инициатива Демократической партии объявить импичмент действующему главе Соединенных Штатов может очень сильно разозлить людей, заявил Дональд Трамп.
Американский лидер также назвал эту идею абсурдной.
Прокомментировав недавние беспорядки в Вашингтоне, когда протестующие попыталась захватить Капитолий, Дональд Трамп подчеркнул, что ни он, ни его соратники не хотят насилия. Политик отреагировал на запуск процесса импичмента, который после случившегося был инициирован демократами, назвал его продолжением "величайшей охоты на ведьм в истории политики".
По словам Трампа, "это абсолютно нелепо". Импичмент способен вызвать у американских граждан "невероятный гнев", подчеркнул глава Соединенных Штатов.
Ранее политик сделал заявление о том, что его сторонники не имеют отношения к штурму здания Конгресса. Как сообщил портал Axios, в частном разговоре, который состоялся 6 января, Трамп обвинил в причастности к инциденту в Вашингтоне представителей ультралевого движения антифа.
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