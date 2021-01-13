ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Сбербанке придумали, как по звуку выявлять зараженных коронавирусом
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Навальный с конца прошлого года находится в розыске в РоссииНавальный с конца прошлого года находится в розыске в России
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном КарабахеВ Москве отреагировали на статью Пашиняна о Нагорном Карабахе
Пелоси: Трамп представляет опасность для СШАПелоси: Трамп представляет опасность для США
В Петербурге задержан похититель исторических ценностейВ Петербурге задержан похититель исторических ценностей

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Петербурге задержан похититель исторических ценностей


13.1.2021 19:16
В Петербурге задержан похититель исторических ценностейФото: vesti95.ru

Правоохранительные органы Северной столицы раскрыли крупную кражу исторических ценностей, которые были похищены из трех научных учреждений.

По подозрению в причастности к этим преступлениям задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района Петербурга.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый, по версии следствия, повредил навесной замок, установленный на металлической двери подвального помещения в корпусе научного института, который находится на Дворцовой набережной.

Незаконно проникнув в здание, злоумышленник затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов, где украл двадцать шесть ценных археологических находок. Все они находились в металлическом ящике. Приблизительный размер ущерба составил порядка 5 млн рублей.

Кроме того, задержанный причастен и к другим аналогичным преступлениям. Полиция установила, что именно этот молодой человек пробрался в помещения института на улице Рентгена и филиал архива РАН на Биржевой линии Васильевского острова в конце прошлого года. В числе похищенных им исторических артефактов, в частности, фрагмент оттиска печати с рукописи XII века. Стоимость реликвии составляет около 8 млн рублей.

По словам Волк, во время обыска у задержанного петербуржца изъяли орудия взлома и некоторые украденные предметы. Сотрудники полиции намерены возвратить похищенное владельцам в самое ближайшее время, пояснила представительница ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Меркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемиюМеркель назвала предстоящие недели зимы самыми сложными за пандемию
ВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелымВОЗ: Второй год пандемии может оказаться более тяжелым
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у КапитолияВ Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
Мэр Якутска уходит в отставкуМэр Якутска уходит в отставку
В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДДВ России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru