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В Петербурге задержан похититель исторических ценностей
13.1.2021 19:16
Фото: vesti95.ru
Правоохранительные органы Северной столицы раскрыли крупную кражу исторических ценностей, которые были похищены из трех научных учреждений.
По подозрению в причастности к этим преступлениям задержали 23-летнего неработающего жителя Выборгского района Петербурга.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый, по версии следствия, повредил навесной замок, установленный на металлической двери подвального помещения в корпусе научного института, который находится на Дворцовой набережной.
Незаконно проникнув в здание, злоумышленник затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов, где украл двадцать шесть ценных археологических находок. Все они находились в металлическом ящике. Приблизительный размер ущерба составил порядка 5 млн рублей.
Кроме того, задержанный причастен и к другим аналогичным преступлениям. Полиция установила, что именно этот молодой человек пробрался в помещения института на улице Рентгена и филиал архива РАН на Биржевой линии Васильевского острова в конце прошлого года. В числе похищенных им исторических артефактов, в частности, фрагмент оттиска печати с рукописи XII века. Стоимость реликвии составляет около 8 млн рублей.
По словам Волк, во время обыска у задержанного петербуржца изъяли орудия взлома и некоторые украденные предметы. Сотрудники полиции намерены возвратить похищенное владельцам в самое ближайшее время, пояснила представительница ведомства.
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