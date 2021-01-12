Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Южном Судане силовики задержали Илью Варламова и Петра Верзилова

14:00

Фото: townsquare.media



Российского блогера Илью Варламова задержали в Южном Судане вместе с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым и еще несколькими людьми.



О случившемся сообщается на сайте Varlamov.ru.



Как стало известно, блогера Илью Варламова, издателя "Медиазоны" Петра Верзилова и еще нескольких человек задержали военные Южного Судана. В сообщении на сайте Varlamov.ru отмечается, что у властей этого африканского государства возникли вопросы к супруге Варламова и двоим их спутникам, которые также прибыли в страну из России.



Путешественники были в аэропорту города Капоэта, намереваясь вылететь оттуда в столицу Южного Судана Джубу, когда к ним подошли "какие-то военные или чекисты местные", пояснил Варламов. По его словам, во время обыска багажа они "увидели пульт от дрона", который забрали у блогера сотрудники аэропорта угандийского города Энтеббе.



Варламов полагает, что силовики подозревают россиян в запуске дрона. Поэтому вся компания была снята с рейса и задержана. Спустя некоторое время им было объявлено об аресте.



Все россияне сейчас находятся "в каком-то непонятном отделении", у них пытались отобрать телефоны, деньги и технику "до разбирательств", сообщает Варламов.



Автор: Злата Богатова

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