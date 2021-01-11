Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Латвии нашли считавшиеся утерянными витражи павильона ВДНХ

07:21

Фото: artmoskovia.ru



Удалось установить местонахождение девяти из семнадцати витражей, которые в прошлом украшали павильон Латвийской ССР на ВДНХ в Москве.



Витражи демонтировали со здания более полувека назад, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу выставки.



Как стало известно, удалось идентифицированы девять из семнадцати полихромных витражей, находившихся в прошлом на главном фасаде павильона Латвийской ССР на ВДНХ. Долгое время их местонахождение для российских специалистов оставалось неизвестным.



Витражи, считавшиеся утерянными, были найдены исследователем ВДНХ Дмитрием Воробьевым, который тщательно изучил многочисленные архивные и библиографические источники. В результате выяснилось, что витражи были демонтированы в рамках перепрофилирования павильона, которое проводилось в 60-е годы прошлого века. После смены экспозиции и решения о глобальном изменении общего оформления произведения искусства увезли в Латвийскую ССР.



Как оказалось, витражи "Взморье", "Музей", "Рига" и "Университет" направили в Ригу, являвшуюся в тот период столицей советской республики. В 1987 году реставраторы изменили русскоязычные названия на надписи, выполненные на латышском. При этом центральные сюжеты были сохранены полностью. В настоящее время забранные в короба и подсвеченные витражи можно увидеть на стенах библиотеки рижской гимназии.



Кроме того, пять витражей, по данным Воробьева, находятся в Даугавпилсе. Их можно увидеть в краеведческом и художественном музеях этого латвийского города. В частности, витражи "Вентспилс", "Даугавпилс" и "Мелиорация" установлены в оконном проеме на лестнице, а витраж с сюжетом "Кулдига" - в окне лестничного марша, который ведет на чердак. А там хранится орнаментальное панно с красной звездой, первоначально располагавшееся над входом в павильон.



Ранее власти Великобритании приняли решение возвратить в Узбекистан шесть древних керамических изразцов. В начале прошлого года ценные артефакты контрабандой пытались ввезти в королевство. Злоумышленники пытались уникальные керамические изразцы за искусственно "состаренные" копии, которые якобы купили лишь за 90 долларов. Однако пограничники решили обратиться к экспертам Британского музея, которые привлекли к исследованию коллег из стран Ближнего Востока, Азии, России и Соединенных Штатов.



Автор: Злата Богатова

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