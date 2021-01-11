Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Мальты назвали россиян, имеющих «золотые паспорта»

11:47

Фото: internationalwealth.info



Мальтийское правительство обнародовало список участников государственной программы, в рамках которой гражданство страны можно получить в обмен на крупные инвестиции. Как передает РБК, в течение 2019 года обладателями таких "золотых паспортов" стали три тысячи человек.



По меньшей мере триста из тех, кто за этот период смог получить мальтийское гражданство, являются представителями постсоветского пространства, включая Россию, указано в материале.



Среди тех, чьи имена оказались в перечне, опубликованном мальтийскими властями, можно увидеть полных тезок целого ряда крупных предпринимателей из РФ, включая сына экс-президента "Роснефти" Алексея Богданчикова, совладельца "Валента Фарм" Антона Стрекалова и основателя сети магазинов "Петрович" Андриана Мельникова.



Ранее газета Politis опубликовала список граждан РФ, Украины и Сирии, являющихся обладателями "золотых паспортов" Кипра. Речь шла о людях из т.н. группы "повышенного риска", находившихся под следствием или оказавшихся под действием санкций либо административных штрафов. Все они смогли получить гражданство Республики Кипр вместе со своими родственниками в период 2008-2012 годов, когда у власти в этом островном государстве находился бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас.



Среди тех, кто значился в этом перечне, в частности, были первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж российской артистки Алсу Ян Абрамов и тульский бизнесмен Антон Белобрагин.



Автор: Злата Богатова

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