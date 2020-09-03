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Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра
09:54
Фото: privileq.com
Кипрская газета опубликовала имена тридцати четырех владельцев так называемых "золотых паспортов", в число которых входят россияне и украинцы, а также граждане Сирии. По данным Politis, речь идет о группе лиц "повышенного риска", которые находились под следствием либо оказались под действием санкций или административных штрафов.
В перечень, опубликованный газетой, входят те, кто в обмен на инвестиции в период 2008-2012 годов вместе с членами их семей получили гражданство Республики Кипр. В то время у власти в этом островном государстве находился бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас (1946-2019).
Среди тех, кто значится в этом списке, в частности, первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж российской артистки Алсу Ян Абрамов и тульский бизнесмен Антон Белобрагин.
Помимо россиян, в перечне немало представителей Украины, включая Игоря Коломойского с супругой и дочерью, а также Михайло Кипермана с женой. Есть там и сирийские бизнесмены Рами Маклуф и Разан Отман.
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