Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы обладатели «золотых паспортов» Кипра

09:54

Фото: privileq.com



Кипрская газета опубликовала имена тридцати четырех владельцев так называемых "золотых паспортов", в число которых входят россияне и украинцы, а также граждане Сирии. По данным Politis, речь идет о группе лиц "повышенного риска", которые находились под следствием либо оказались под действием санкций или административных штрафов.



В перечень, опубликованный газетой, входят те, кто в обмен на инвестиции в период 2008-2012 годов вместе с членами их семей получили гражданство Республики Кипр. В то время у власти в этом островном государстве находился бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас (1946-2019).



Среди тех, кто значится в этом списке, в частности, первый замглавы Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, муж российской артистки Алсу Ян Абрамов и тульский бизнесмен Антон Белобрагин.



Помимо россиян, в перечне немало представителей Украины, включая Игоря Коломойского с супругой и дочерью, а также Михайло Кипермана с женой. Есть там и сирийские бизнесмены Рами Маклуф и Разан Отман.



Автор: Злата Богатова

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