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Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестер


00:31
Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестерФото: pinimg.com

Новорожденные детеныши акул-мегалодонов в длину достигали двух метров, вырастая до таких размеров благодаря внутриутробному каннибализму.

Статья с соответствующими выводами ученых появилась в издании Taylor & Francis Online.

Ученые считают, что обитавшие в период 4-15 млн лет назад акулы мегалодоны (Otodus megalodon) и считавшиеся одними из наиболее крупных рыб на планете, в утробе могли поедать собственных братьев и сестер.

Исследователи делали расчеты, результаты которых показали, что размеры новорожденных акул могли составлять около двух метров. Специалисты пришли к такому выводу, имея представление о длине взрослой особи. Найденный ранее окаменелый позвонок хищника, на котором остались "полосы роста", позволил сделать такие предположения.

Мегалодону, окаменелые останки которого изучали исследователи, было сорок шесть лет. В момент гибели размеры его тела составляли около девяти метров. Учитывая, что у акул рост продолжается в течение всей жизни, а она может длиться до ста лет, в "преклонном" возрасте мегалодон мог бы достичь пятнадцати метров.

В ходе изучения древнейшего существа у ученых появилась версия о том, что находившиеся в утробе детеныши мегалодона могли поедать еще не успевшие развиться зародыши собратьев. В результате они набирали питательные вещества, необходимые для роста питательные вещества и достаточные для созревания нескольких детенышей.

Автор: Злата Богатова

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