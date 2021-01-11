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Мегалодон в утробе мог поедать братьев и сестер
00:31
Фото: pinimg.com
Новорожденные детеныши акул-мегалодонов в длину достигали двух метров, вырастая до таких размеров благодаря внутриутробному каннибализму.
Статья с соответствующими выводами ученых появилась в издании Taylor & Francis Online.
Ученые считают, что обитавшие в период 4-15 млн лет назад акулы мегалодоны (Otodus megalodon) и считавшиеся одними из наиболее крупных рыб на планете, в утробе могли поедать собственных братьев и сестер.
Исследователи делали расчеты, результаты которых показали, что размеры новорожденных акул могли составлять около двух метров. Специалисты пришли к такому выводу, имея представление о длине взрослой особи. Найденный ранее окаменелый позвонок хищника, на котором остались "полосы роста", позволил сделать такие предположения.
Мегалодону, окаменелые останки которого изучали исследователи, было сорок шесть лет. В момент гибели размеры его тела составляли около девяти метров. Учитывая, что у акул рост продолжается в течение всей жизни, а она может длиться до ста лет, в "преклонном" возрасте мегалодон мог бы достичь пятнадцати метров.
В ходе изучения древнейшего существа у ученых появилась версия о том, что находившиеся в утробе детеныши мегалодона могли поедать еще не успевшие развиться зародыши собратьев. В результате они набирали питательные вещества, необходимые для роста питательные вещества и достаточные для созревания нескольких детенышей.
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