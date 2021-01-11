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В Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и Пашиняна


11.1.2021 22:31
В Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и ПашинянаФото: discred.ru

Сегодня в Москве состоялась официальная встреча президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, передает ТАСС.

Переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжались около четырех часов.

Темой встречи, которая оказалась довольно результативной, как и анонсировалось ранее, являлось окончательное урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Представители Москвы, Баку и Еревана, в частности, успели согласовать формирование рабочей группы, которая будет создана на уровне вице-премьеров трех государств. Этой структуре предстоит заниматься вопросами, связанными с налаживанием транспортных и экономических связей в регионе.

Предполагается, что первое заседание рабочей группы пройдет уже в течение января. К началу марта представят список, в который войдут конкретные проекты.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыли в российскую столицу сегодня, 11 января. Российский президент Владимир Путин встречал иностранных коллег в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После того, как глава РФ выступил во вступительным словом, начались переговоры, проходившие при закрытых дверях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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