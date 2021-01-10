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Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
10.1.2021 16:16
Фото: vk.com
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась запланированная на завтра, 11 января, официальная встреча глав России, Азербайджана и Армении, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Французский лидер в беседе с российским коллегой поддержал усилия Москвы по содействию в окончательном урегулировании ситуации, связанной с Нагорным Карабахом.
В ходе сегодняшней телефонной беседы с Эммануэлем Макроном Владимир Путин обменялся с представителем Парижа поздравлениями с рождественскими и новогодними праздниками. Главы двух государств условились в будущем продолжать контакты на различных уровнях.
Ранее пресс-служба Кремля информировала о трехсторонних переговорах в Москве, в которых будут участвовать президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Встреча, организуемая по инициативе главы РФ, состоится уже завтра, 11 января.
Предполагается, что участники переговоров обсудят процесс реализации заявления, подписанного лидерами трех государств 9 ноября прошлого года, а также поднимут вопросы, связанные с дальнейшими шагами по решению проблемы Нагорного Карабаха.
Напомним, в конце минувшего декабря турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил о том, что Анкара направляет в Азербайджан тридцать пять офицеров, которые будут нести службу в центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе вместе с российскими миротворцами.
Ранее руководителями Министерств обороны Российской Федерации и Турции Сергеем Шойгу и Хулуси Акаром был подписан меморандум о создании центра по контролю за соблюдением условий перемирия в Карабахе. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, зона мобильности турецких наблюдателей будет ограничиваться исключительно пределами центра.
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