Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЦРУ может возглавить бывший посол США в Москве

11.1.2021 16:19

Фото: rambler.ru



Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул экс-посла в России и бывшего замглавы Госдепа Уильяма Бернса на пост нового руководителя ЦРУ. Об этом информирует переходная команда нового американского лидера.



Уильяму Бернсу шестьдесят четыре года. На протяжении более чем тридцати лет он работал в разных структурах американского дипломатического ведомства, за это время успели смениться пять американских президентов, демократов и республиканцев.



Посольство Соединенных Штатов в Москве Бернс возглавлял в период 2005-2008 годов, позднее он занимал пост первого замглавы Госдепа. Уйдя с госслужбы, последние шесть лет он руководит Фондом Карнеги за международный мир.



Представители переходной команды Байдена, в частности, указывают на большой опыт Бернса. По их словам, во времена кризисов он успел пройти немало испытаний и при этом прилагал максимум усилий в целях укрепления национальной безопасности.



При этом Бернс разделяет глубокое убеждение избранного американского лидера о том, что разведке необходимо быть аполитичной, заявил Байден. По его словам, жители США смогут "спать спокойно, пока Бернс будет директором ЦРУ", передает The Hill.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:10 Власти Литвы готовы переименовать Белоруссию

Власти Литвы готовы переименовать Белоруссию 11.1.2021 22:31 В Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле состоялись переговоры Путина, Алиева и Пашиняна 10.1.2021 16:16 Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования

Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования 9.1.2021 22:03 Эстонский премьер оценил предложение о присоединении к России

Эстонский премьер оценил предложение о присоединении к России 8.1.2021 22:37 Хаменеи запретил ввозить в Иран COVID-вакцины из Великобритании и США