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ЦРУ может возглавить бывший посол США в Москве


11.1.2021 16:19
ЦРУ может возглавить бывший посол США в МосквеФото: rambler.ru

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул экс-посла в России и бывшего замглавы Госдепа Уильяма Бернса на пост нового руководителя ЦРУ. Об этом информирует переходная команда нового американского лидера.

Уильяму Бернсу шестьдесят четыре года. На протяжении более чем тридцати лет он работал в разных структурах американского дипломатического ведомства, за это время успели смениться пять американских президентов, демократов и республиканцев.

Посольство Соединенных Штатов в Москве Бернс возглавлял в период 2005-2008 годов, позднее он занимал пост первого замглавы Госдепа. Уйдя с госслужбы, последние шесть лет он руководит Фондом Карнеги за международный мир.

Представители переходной команды Байдена, в частности, указывают на большой опыт Бернса. По их словам, во времена кризисов он успел пройти немало испытаний и при этом прилагал максимум усилий в целях укрепления национальной безопасности.

При этом Бернс разделяет глубокое убеждение избранного американского лидера о том, что разведке необходимо быть аполитичной, заявил Байден. По его словам, жители США смогут "спать спокойно, пока Бернс будет директором ЦРУ", передает The Hill.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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