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В России ужесточат наказание за грубые нарушения ПДД
12:32
Фото: vk.com
Предполагается, что обновленный КоАП будет включать в себя более суровое наказание для пьяных водителей, которые перевозят в своих машинах детей до шестнадцати лет.
Кроме того, ужесточения коснутся и тех, кто ездит без ОСАГО.
Министерство юстиции разрабатывает изменения к КоАП, которые подразумевают более серьезные наказания для водителей, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сегодня сообщает "Коммерсантъ".
Со ссылкой на пресс-службу российского ведомства уточняется, что предполагается ввести "ряд новых норм", включая новые виды наказания для злостных нарушителей. В частности, речь идет о тех, кто за год уже трижды попадался на превышении скорости на 60 км/ч, выезде на встречную полосу, проезде на красный свет и т.п.
Перечень всех видов грубых нарушений, комбинация из которых будет караться после изменений, будет закреплен в КоАП. Сочетание любых трех подобных инцидентов может повлечь за собой лишение водительских прав на срок до полутора лет. При этом в новой "накопительной" системе не будут учитываться нарушения, которые были зафиксированы автоматическими камерами.
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