Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Алжире

11.1.2021 00:29

Фото: verelq.am



Алжир стал первым государством на территории Африки, где прошла регистрацию созданная в России вакцина от коронавируса "Спутник V".



Об этом рассказывается сегодня в официальном Twitter разработчиков препарата.



О завершении регистрации вакцины "Спутник V" в Алжире объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Как стало известно, сегодня, 10 января, отечественный препарат прошел процедуру оформления в Министерстве фармацевтической промышленности этого государства.



Представители РФПИ уточняют, что речь идет об ускоренной процедуре регистрации. Ранее препарат подобным образом был утвержден к применению на территории Аргентины, Боливии и Сербии. Препарат будет поставляться в Алжир при помощи международных партнеров РФПИ в Индии, Китае и ряде других стран, отметили в фонде.



Ранее эксперт Bloomberg подтвердил эффективность российской вакцины "Спутник V". Как заявил старший фармацевтический аналитик агентства Сэм Фазели, который изучил открытые материалы, высокая эффективность созданного в РФ препарата от коронавируса не вызывает сомнений.



В ходе испытательного этапа вакцина "Спутник V" продемонстрировала эффективность более 90%. Среди более чем 22,7 тыс. участников исследования специалисты при этом не зафиксировали ни одного случая тяжелого течения коронавируса. Принцип действия российского препарата соответствует передовым технологиям, которые сейчас также применяют компания AstraZeneca, Оксфордский университет и американская корпорация Johnson & Johnson, продолжающие разработки вакцины.



Автор: Злата Богатова

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