ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человек
В США неизвестный застрелил пять человек
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
В Вашингтоне проверяют сведения о подозрительном предмете у Капитолия
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19В России выявлен первый пациент с «британским» штаммом COVID-19
Российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафетеРоссийские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете
В Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из БразилииВ Японии зафиксировали четыре случая заражения штаммом коронавируса из Бразилии
Путин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулированияПутин обсудил с Макроном вопросы карабахского урегулирования
В США неизвестный застрелил пять человекВ США неизвестный застрелил пять человек

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Берегите свою любовьБерегите свою любовь
Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?Как отдохнуть на пляже в декабре, когда никуда нельзя уехать?
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В США неизвестный застрелил пять человек


10.1.2021 16:03
В США неизвестный застрелил пять человекФото: kanal32.info

В результате стрельбы в городе Эванстон (штат Иллинойс) погибли пять человек, еще двое были доставлены в больницу с ранениями.

Как передают американские СМИ, стрелявшего ликвидировала полиция.

ЧП случилось в городе Эванстон, входящем в состав округа Кук с административным центром Чикаго. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщает канал NBC Chicago.

Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов уточняется, что первой жертвой стал 30-летний мужчина, застреленный в своем автомобиле. Затем злоумышленник убил охранника в жилом доме и 77-летнюю женщину.

Спустя некоторое время преступник на угнанном автомобиле подъехал к магазину, после чего совершил ограбление. При этом были ранены 20-летний молодой человек, который позднее скончался, и 81-летняя женщина. Затем злоумышленник атаковал 15-летнюю девочку. Подростка доставили в больницу в критическом состоянии.

При попытке ограбления аптеки нападавший взял в заложники женщину. Когда к месту ЧП прибыла полиция, злоумышленник выстрелил пострадавшей в голову. Заложницу сразу после ликвидации убийцы доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

Отмечается, что злоумышленника полицейские смертельно ранили в перестрелке. Мужчину, личность которого устанавливается, привезли в клинику, где он вскоре скончался. Мотивы его действий предстоит выяснить специалистам в ходе дальнейшего расследования.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

В массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММАВ массовой драке под Махачкалой убили двух бойцов ММА
В Свердловской области школьники возвращаются к очному обучениюВ Свердловской области школьники возвращаются к очному обучению
В Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршруткиВ Екатеринбурге расследуют убийство водителя маршрутки
В Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряковВ Баренцевом море прекращены поиски пропавших моряков
Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнераВласти Индонезии подтвердили крушение пассажирского лайнера

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru