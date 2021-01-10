Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США неизвестный застрелил пять человек

10.1.2021 16:03

Фото: kanal32.info



В результате стрельбы в городе Эванстон (штат Иллинойс) погибли пять человек, еще двое были доставлены в больницу с ранениями.



Как передают американские СМИ, стрелявшего ликвидировала полиция.



ЧП случилось в городе Эванстон, входящем в состав округа Кук с административным центром Чикаго. В результате инцидента погибли пять человек, еще двое пострадали, сообщает канал NBC Chicago.



Со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов уточняется, что первой жертвой стал 30-летний мужчина, застреленный в своем автомобиле. Затем злоумышленник убил охранника в жилом доме и 77-летнюю женщину.



Спустя некоторое время преступник на угнанном автомобиле подъехал к магазину, после чего совершил ограбление. При этом были ранены 20-летний молодой человек, который позднее скончался, и 81-летняя женщина. Затем злоумышленник атаковал 15-летнюю девочку. Подростка доставили в больницу в критическом состоянии.



При попытке ограбления аптеки нападавший взял в заложники женщину. Когда к месту ЧП прибыла полиция, злоумышленник выстрелил пострадавшей в голову. Заложницу сразу после ликвидации убийцы доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.



Отмечается, что злоумышленника полицейские смертельно ранили в перестрелке. Мужчину, личность которого устанавливается, привезли в клинику, где он вскоре скончался. Мотивы его действий предстоит выяснить специалистам в ходе дальнейшего расследования.



Автор: Злата Богатова

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