Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

10.1.2021 12:15

Фото: vk.com



С 10 января на территории РФ вступают в силу поправки к ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения предусматривают усиление мер по контролю за операциями, которые проводятся с наличными деньгами.



В России 10 января начинают действовать обновленные правила, связанные с проведением контроля за операциями с наличными. Речь идет о сделках, сумма которых превышает 600 тыс. руб. Кроме того, изменения предусматривают обязательный контроль почтовых переводов на суммы более 100 тыс. руб., а также возврат денежных средств со счетов операторов связи в подобном объеме. Сведения о проведении таких операций будут передаваться в Росфинмониторинг, уточняет ТАСС.



Предполагается, что в 2022 году усиление контроля распространится и на сделки с недвижимостью, при которых суммы более 3 млн будут оформляться как в виде наличного, так и безналичного расчетов.



ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был принят Государственной думой 13 июля 2001 года. Спустя неделю он был одобрен Советом Федерации. В конце прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в действующее российское законодательство в целях защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций в ходе проведения мер, направленных на противодействие легализации криминальных доходов, а также финансированию террористической деятельности.



С 1 января 2021 года в РФ также вступил в силу новый закон о налогообложении процентов по вкладам физлиц в банках на сумму, превышающую 1 млн рублей. О предстоящих изменениях действующего законодательства глава РФ Владимир Путин объявлял еще в марте прошлого года. Кроме того, с этого года в нашей стране больше не будет действовать т.н. плоская шкала налогов на доходы россиян. Для физлиц, ежегодный уровень доходов которых более 5 млн рублей, введена 15-процентная ставка.



Ранее Минфин РФ опубликовал разъяснения по поводу начисления налога на доход по банковским вкладам на суммы, превышающие 1 млн рублей. В ведомстве пояснили, что с этого года налогообложению будут подлежать проценты по вкладам (остаткам на банковских счетах), которые будут учитывать в процессе определения налоговой базы за тот или иной конкретный период.



Впервые выплачивать налог с процентов по таким банковским вкладам россиянам предстоит лишь в 2022 году. По предварительным подсчетам финансового ведомства, при этом в бюджет страны поступит порядка 100 млрд рублей. В 2023 году сумма может составить уже почти 103 млрд.



Автор: Злата Богатова

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