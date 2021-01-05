Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минфине прокомментировали порядок уплаты налога по банковским вкладам

12:51

Фото: vk.com



Министерство финансов РФ опубликовало разъяснения по поводу начисления налога на доход по банковским вкладам на суммы, превышающие 1 млн рублей.



С содержанием документа можно ознакомиться на официальном портале Федеральной налоговой службы.



Налогообложению будут подлежать проценты по вкладам (остаткам на банковских счетах), которые будут учитывать в процессе определения налоговой базы за тот или иной конкретный период. Речь идет о налоге на доходы физлиц за период, когда они были фактически получены. При этом проценты, зачисленные банком в счет пополнения тех же вкладов, будут учитывать в рамках налогового периода, в котором они поступили на счет.



С 1 января 2021 года в РФ вступает в силу новый закон о налогообложении процентов по банковским вкладам на сумму, превышающую 1 млн рублей. О предстоящих изменениях действующего законодательства глава РФ Владимир Путин объявлял еще в марте прошлого года.



Кроме того, с этого года в нашей стране больше не будет действовать т.н. плоская шкала налогов на доходы граждан. Для физлиц, ежегодный уровень доходов которых более 5 млн рублей, введена 15-процентная ставка.



Стоит отметить, что впервые выплачивать налог с процентов по таким банковским вкладам россиянам предстоит лишь в 2022 году. По предварительным подсчетам финансового ведомства, при этом в бюджет страны поступит порядка 100 млрд рублей. В 2023 году сумма может составить уже почти 103 млрд.



Напомним, ранее Владимир Путин объявил о создании фонда по поддержке детей, у которых диагностированы тяжелые и жизнеугрожающие хронические заболевания, включая очень редкие, т.н. орфанные. Глава российского государства пояснил, что средства будут поступать за счет налогов на доходы для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.



Автор: Злата Богатова

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