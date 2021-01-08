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Эстонский премьер оценил предложение о присоединении к России
22:03
Фото: stolitsa.ee
Провести референдум по вопросу возможного присоединения Эстонии к РФ не представляется возможным, заявил Юри Ратас.
Предложение, с которым выступили депутаты от оппозиционной Партии реформ, эстонский премьер прокомментировал в своем Facebook.
Как указал эстонский премьер Юри Ратас, его государство представляет собой независимую и суверенную демократическую республику. Отметив, что народ Эстонии "является носителем высшей государственной власти", представитель Таллина счел невозможным обсуждение на референдуме вопроса, связанного с возможным присоединением его страны к России.
Комментируя предложение, с которым выступили депутаты от оппозиционной Партии реформ, Ратас выразил мнение о том, что все политические силы Эстонии, включая президента, должны осуждающе отреагировать на подобную инициативу .
Эстонские оппозиционеры, по их словам, намеревались лишь воспрепятствовать изменениям Конституции страны, чтобы не проводился референдум о запрете однополых браков и ограничении прав представителей ЛГБТ. Как отметил один из авторов такой инициативы, говоря о возможном присоединении к РФ, он лишь пытался подчеркнуть "абсурдность этого референдума о браке".
Напомним, не так давно спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заговорил о том, что Тартуский мирный договор 1920 года, устанавливающий границу с РСФСР, действует до сих пор с точки зрения международного права, в связи с чем стоило бы пересмотреть современные границы государств.
В ответ на эти высказывания глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал представителям эстонского руководства не включать "избирательную память". Российский губернатор при этом упомянул период, когда чудская земля входила в состав Руси и Российской империи, а также советские времена. Дрозденко, в частности, напомнил, что Ивангородская крепость создавалась по приказу Ивана III в качестве форпоста Руси против шведов, но не эстонцев.
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