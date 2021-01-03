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Губернатор Ленобласти отреагировал на территориальные претензии Эстонии


3.1.2021 15:02
Губернатор Ленобласти отреагировал на территориальные претензии ЭстонииФото: infotime.co

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посоветовал представителям эстонского руководства не включать "избирательную память".

Комментарий губернатора российского региона приводит РИА Новости.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отреагировал на заявление спикера парламента Эстонии - Рийгикогу Хенна Пыллуааса. Представитель Таллина ранее заговорил о договоренности с Россией о госгранице, которая была зафиксирована в 1920 году в рамках Тартуского мирного договора.

Дрозденко, в частности, отметил, что эстонским властям стоило бы вспомнить не только события вековой давности, но и другие исторические эпизоды. Губернатор Ленобласти упомянул период, когда чудская земля входила в состав Руси и Российской империи, а также советские времена.

Губернатор подчеркнул, что Ивангородская крепость создавалась по приказу Ивана III в качестве форпоста Руси против шведов, но не эстонцев.

Кроме того, в 1996 году были окончены переговоры с Эстонией, касающиеся технического описания границы с РФ. Дрозденко, участвовавший в них как представитель Кингисеппского района, не помнит, чтобы в процессе подписания протокола эстонцы задавали какие-либо вопросы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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