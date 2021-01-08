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Хаменеи запретил ввозить в Иран COVID-вакцины из Великобритании и США
8.1.2021 22:37
Фото: vk.com
Верховный лидер Ирана запретил импорт вакцин от COVID-19, которые созданы при участии Великобритании и Соединенных Штатов.
Аятолла Али Хаменеи заявил об этом, выступая в эфире иранского телевидения, передают зарубежные СМИ.
В своей речи Али Хаменеи подчеркнул, что если бы американцы могли создать действительно эффективный препарат, способный защитить от коронавируса, они бы так сильно не пострадали от продолжающейся пандемии COVID-19. Поэтому он запрещает импорт вакцин США и Великобритании в Иран, подчеркнул Хаменеи. Глава государства отметил, что уже "говорил об этом властям", а теперь заявляет публично.
Ранее в Иране сообщили о начале клинических исследований вакцины против коронавируса собственного производства. Как отмечало агентство "Тасним", в числе тех, кто решился поучаствовать в испытании нового препарата, была дочь главы организации "Штаб-квартира для исполнения распоряжений имама", которая имеет отношение к производству вакцины.
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